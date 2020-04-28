Fenerbahçe sil baştan! Tam 9 isimle yolların ayrılması planlanıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe sil baştan! Tam 9 isimle yolların ayrılması planlanıyor

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız vermişti. Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak isteyen Fenerbahçe'de ise birçok yıldız futbolcu ile ayrılık gündemde. Sarı-lacivertliler, "Tek kuruş almadan oynarım" diyen yıldız futbolcu ile birlikte toplamda tam 9 futbolcunun üzerini çizdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...
28 Nisan 2020 Salı 21:08 Güncelleme: 28.04.2020 21:15
Fenerbahçe sil baştan! Tam 9 isimle yolların ayrılması planlanıyor

Geçen sezonun ardından bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon için radikal kararlar almayı planlıyor.

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Fenerbahçe sil baştan! Tam 9 isimle yolların ayrılması planlanıyor

Bunun başında ise kadroda büyük bir revizyon düşüncesi yer alıyor.

Fenerbahçe sil baştan! Tam 9 isimle yolların ayrılması planlanıyor

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tam 9 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe sil baştan! Tam 9 isimle yolların ayrılması planlanıyor

İşte Fenerbahçe'nin 21 futbolcusu ile ilgili tüm detaylar ve ayrılması muhtemel isimler...

Fenerbahçe sil baştan! Tam 9 isimle yolların ayrılması planlanıyor

TOLGAY ARSLAN
2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan, görev düştüğünde başarısız oldu. Geçen sezon ortasından bu yana kabul edilebilir performans gösteremeyen Tolgay'a kulüp bulması iletilecek. Yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

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