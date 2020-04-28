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Fenerbahçe sil baştan! Tam 9 isimle yolların ayrılması planlanıyor

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız vermişti. Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak isteyen Fenerbahçe'de ise birçok yıldız futbolcu ile ayrılık gündemde. Sarı-lacivertliler, "Tek kuruş almadan oynarım" diyen yıldız futbolcu ile birlikte toplamda tam 9 futbolcunun üzerini çizdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

28 Nisan 2020 Salı 21:08 Güncelleme: 28.04.2020 21:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





