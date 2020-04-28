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Fenerbahçe sil baştan! Tam 9 isimle yolların ayrılması planlanıyor
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız vermişti. Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak isteyen Fenerbahçe'de ise birçok yıldız futbolcu ile ayrılık gündemde. Sarı-lacivertliler, "Tek kuruş almadan oynarım" diyen yıldız futbolcu ile birlikte toplamda tam 9 futbolcunun üzerini çizdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...
28 Nisan 2020 Salı 21:08
Güncelleme: 28.04.2020 21:15
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Geçen sezonun ardından bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon için radikal kararlar almayı planlıyor.
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Bunun başında ise kadroda büyük bir revizyon düşüncesi yer alıyor.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tam 9 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin 21 futbolcusu ile ilgili tüm detaylar ve ayrılması muhtemel isimler...
TOLGAY ARSLAN 2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan, görev düştüğünde başarısız oldu. Geçen sezon ortasından bu yana kabul edilebilir performans gösteremeyen Tolgay'a kulüp bulması iletilecek. Yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.