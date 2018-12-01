Fenerbahçe Serhat Pekmezci ile anlaştı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Serhat Pekmezci ile anlaştı!
Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı lacivertliler, Altınordu'da 6 yıl görev yapan "Oyuncu izleme şefi" Serhat Pekmezci İle anlaştı.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 14:09:06
Güncelleme: 14:40:43
Sezon başında Altınordu'dan Barış Alcı ve Berke Özer'i kadrosuna katan Fenerbahçe Altınordu'dan bir transfer daha yaptı.
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Trtspor'un haberine göre Fenerbahçe, Altınordu'da 6 yıl görev yapan şef Scout (Oyuncu izleme şefi) Serhat Pekmezci ile anlaşma sağladı.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Serhat Pekmezci Altınordu'da yıldızları keşfeden kadronun başında bulunuyordu.
Altyapısıyla dikkat çeken Altınordu'da Serhat Pekmezci, bu sistemin en önemli parçalarından biri oldu.
6 yıl boyunca scout ekibinin başında bulunan Pekmezci, bu süreçte Altınordu'ya bir çok isim kazandırdı. Bu isimlerin bazıları ciddi transferlere imza attı.