Fenerbahçe Serhat Pekmezci ile anlaştı! - Galeri - Fotomaç
01 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe Serhat Pekmezci ile anlaştı!

Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı lacivertliler, Altınordu'da 6 yıl görev yapan "Oyuncu izleme şefi" Serhat Pekmezci İle anlaştı.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 14:09:06 Güncelleme: 14:40:43
Fenerbahçe Serhat Pekmezci ile anlaştı!

Sezon başında Altınordu'dan Barış Alcı ve Berke Özer'i kadrosuna katan Fenerbahçe Altınordu'dan bir transfer daha yaptı.

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Fenerbahçe Serhat Pekmezci ile anlaştı!

Trtspor'un haberine göre Fenerbahçe, Altınordu'da 6 yıl görev yapan şef Scout (Oyuncu izleme şefi) Serhat Pekmezci ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Serhat Pekmezci ile anlaştı!

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Serhat Pekmezci Altınordu'da yıldızları keşfeden kadronun başında bulunuyordu.

Fenerbahçe Serhat Pekmezci ile anlaştı!

Altyapısıyla dikkat çeken Altınordu'da Serhat Pekmezci, bu sistemin en önemli parçalarından biri oldu.

Fenerbahçe Serhat Pekmezci ile anlaştı!

6 yıl boyunca scout ekibinin başında bulunan Pekmezci, bu süreçte Altınordu'ya bir çok isim kazandırdı. Bu isimlerin bazıları ciddi transferlere imza attı.

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