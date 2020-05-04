Fenerbahçe sahalara döndü! Volkan Demirel ve maske... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe sahalara döndü! Volkan Demirel ve maske...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisiyle Süper Lig'e verilen arada, antrenmanlarını durdurma kararı almıştı. 4 Mayıs Pazartesi günü itibariyle, sosyal izolasyon yaparak yeniden çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, 4'erli gruplar halinde antrenmanını yaptı. İşte o görüntüler...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 15:38 Güncelleme: 04.05.2020 15:38
Fenerbahçe sahalara döndü! Volkan Demirel ve maske...

Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenmanlarına yeniden başladı.

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Fenerbahçe sahalara döndü! Volkan Demirel ve maske...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde idman yapan sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi;

Fenerbahçe sahalara döndü! Volkan Demirel ve maske...

"Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Futbol A Takımımız, belirlenen kurallar dahilinde 4'erli gruplar halinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe sahalara döndü! Volkan Demirel ve maske...

Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncularımız, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı."

Fenerbahçe sahalara döndü! Volkan Demirel ve maske...
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