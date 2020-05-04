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Fenerbahçe sahalara döndü! Volkan Demirel ve maske...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisiyle Süper Lig'e verilen arada, antrenmanlarını durdurma kararı almıştı. 4 Mayıs Pazartesi günü itibariyle, sosyal izolasyon yaparak yeniden çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, 4'erli gruplar halinde antrenmanını yaptı. İşte o görüntüler...

4 Mayıs 2020 Pazartesi 15:38 Güncelleme: 04.05.2020 15:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





