Fenerbahçe sahalara döndü! Volkan Demirel ve maske...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisiyle Süper Lig'e verilen arada, antrenmanlarını durdurma kararı almıştı. 4 Mayıs Pazartesi günü itibariyle, sosyal izolasyon yaparak yeniden çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, 4'erli gruplar halinde antrenmanını yaptı. İşte o görüntüler...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 15:38
Güncelleme: 04.05.2020 15:38
Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle ara verdiği antrenmanlarına yeniden başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde idman yapan sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi;
"Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Futbol A Takımımız, belirlenen kurallar dahilinde 4'erli gruplar halinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde bugün sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı.
Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncularımız, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı."