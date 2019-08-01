Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Audi Cup turnuvasında 3.lük maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 5-3 yenilmesine rağmen oynadığı futbol ile umut verdi. Peki kim nasıl oynadı? İşte Fenerbahçeli futbolcuların Real Madrid maçındaki performansı...

1 Ağustos 2019 Perşembe 07:26 Güncelleme: 01.08.2019 07:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





