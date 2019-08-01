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Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Audi Cup turnuvasında 3.lük maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 5-3 yenilmesine rağmen oynadığı futbol ile umut verdi. Peki kim nasıl oynadı? İşte Fenerbahçeli futbolcuların Real Madrid maçındaki performansı...
1 Ağustos 2019 Perşembe 07:26
Güncelleme: 01.08.2019 07:26
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Avrupa'nın en prestijli hazırlık maçı organizasyonu olan Audi Cup'ta dünya devleriyle karşılaşan Fenerbahçe, üçüncülük maçında İspanyol Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu.
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Özellikle ilk yarıda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Kanarya, 6'da Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti. 12'de Benzema durumu eşitledi, 27'de ise Real'i 2-1 öne geçirdi.
OZAN'DAN SÜPER GOL
Fenerbahçe bu gole 34'de Dirar ile yanıt verdi ve devre 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Real, 53'te Benzema'nın üçüncü golüyle 3-2 üstünlüğü yakaladı. 59'da Ozan Tufan müthiş şutuyla skor yeniden eşitlendi.
Real Madrid 62'de Nacho ve 79'da Meija'nın golleriyle maçı 5-3 kazandı. Kanarya Bayern sınavından daha etkiliydi.