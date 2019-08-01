Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar

Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Audi Cup turnuvasında 3.lük maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 5-3 yenilmesine rağmen oynadığı futbol ile umut verdi. Peki kim nasıl oynadı? İşte Fenerbahçeli futbolcuların Real Madrid maçındaki performansı...
1 Ağustos 2019 Perşembe 07:26 Güncelleme: 01.08.2019 07:26
Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar

Avrupa'nın en prestijli hazırlık maçı organizasyonu olan Audi Cup'ta dünya devleriyle karşılaşan Fenerbahçe, üçüncülük maçında İspanyol Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar

Özellikle ilk yarıda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Kanarya, 6'da Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti. 12'de Benzema durumu eşitledi, 27'de ise Real'i 2-1 öne geçirdi.

Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar

OZAN'DAN SÜPER GOL

Fenerbahçe bu gole 34'de Dirar ile yanıt verdi ve devre 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar

Real, 53'te Benzema'nın üçüncü golüyle 3-2 üstünlüğü yakaladı. 59'da Ozan Tufan müthiş şutuyla skor yeniden eşitlendi.

Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu! İşte isim isim performanslar

Real Madrid 62'de Nacho ve 79'da Meija'nın golleriyle maçı 5-3 kazandı. Kanarya Bayern sınavından daha etkiliydi.

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