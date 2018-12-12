Fenerbahçe Real Betisten Sanabria ile ilgileniyor - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Real Betis'ten Sanabria ile ilgileniyor
İspanyol basını, Real Betis'in Paraguaylı forveti Antonio Sanabria'nın Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 23:16:00
Güncelleme: 08:03:10
Fenerbahçe'nin Real Betis'in hücum oyuncusu Antonio Sanabria'ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.
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Haberi İspanyol Estadio Deportivo verdi. Sanabria'nın performansından memnun olmayan Betis'in ocak ayında ayrılmasına sıcak bakacağını vurguladı.
Ayrıca haberde, 22 yaşındaki Paraguaylı golcü için tekliflerden birinin F.Bahçe'den olduğunu ileri sürüldü.
Betis'in, oyuncunun yıllık kazancını ödemesi halinde Sanabria'yı F.Bahçe'ye kiralayacağı bildirildi.
'Tonny' olarak da anılan Antonio Sanabria bu sezon Betis formasıyla toplam 16 resmi maça çıkıp 3 gol, 2 asist üretti.
Barcelona alt yapısından yetişen 1.80 metre boyundaki oyuncu Paraguay Milli Takımı formasını da 11 kez giydi ve 1 gol attı.