Fenerbahçe Real Betisten Sanabria ile ilgileniyor - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Real Betis'ten Sanabria ile ilgileniyor

İspanyol basını, Real Betis'in Paraguaylı forveti Antonio Sanabria'nın Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 23:16:00 Güncelleme: 08:03:10
Fenerbahçe Real Betisten Sanabria ile ilgileniyor

Fenerbahçe'nin Real Betis'in hücum oyuncusu Antonio Sanabria'ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe Real Betisten Sanabria ile ilgileniyor

Haberi İspanyol Estadio Deportivo verdi. Sanabria'nın performansından memnun olmayan Betis'in ocak ayında ayrılmasına sıcak bakacağını vurguladı.

Fenerbahçe Real Betisten Sanabria ile ilgileniyor

Ayrıca haberde, 22 yaşındaki Paraguaylı golcü için tekliflerden birinin F.Bahçe'den olduğunu ileri sürüldü.

Fenerbahçe Real Betisten Sanabria ile ilgileniyor

Betis'in, oyuncunun yıllık kazancını ödemesi halinde Sanabria'yı F.Bahçe'ye kiralayacağı bildirildi.

Fenerbahçe Real Betisten Sanabria ile ilgileniyor

'Tonny' olarak da anılan Antonio Sanabria bu sezon Betis formasıyla toplam 16 resmi maça çıkıp 3 gol, 2 asist üretti.

Fenerbahçe Real Betisten Sanabria ile ilgileniyor

Barcelona alt yapısından yetişen 1.80 metre boyundaki oyuncu Paraguay Milli Takımı formasını da 11 kez giydi ve 1 gol attı.

Fenerbahçe Real Betisten Sanabria ile ilgileniyor
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