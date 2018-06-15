Fenerbahçe Phillip Cocu ile görüşüyor
Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Damien Comolli anlaşmaya vardığı ismi haftasonuna kadar açıklayacak. Comolli'nin görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü yeni teknik adamın isminin bugüne kadar hiçbir basın organında yazılmadığı belirtilmişti. Sır gibi saklanan ismin Phillip Cocu olduğu ortaya çıktı.
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