Fenerbahçe Phillip Cocu ile görüşüyor

Comolli ve Başkan Ali Koç, Aykut Kocaman ile bir araya gelerek alınan kararı açıklayacak ve kendisine teşekkür edecek. Yeni teknik adamın açıklanmasının ardından transferde de düğmeye basacak olan sarı lacivertliler, listelerindeki isimlerle hızlı bir şekilde sözleşme imzalamaları bekleniyor.