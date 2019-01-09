Fenerbahçe Peterson ve Ndongalanın peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı transferler ile ikinci yarıda bambaşka bir kadro kurmak istiyor. Sadık Çiftpınar transferi ile ilk takviyeyi yapan Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan gibi yerli isimlerle birlikte rotasını Kristoffer Peterson ve Dieumerci Ndongala'ya çevirdi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 19:06:51
Güncelleme: 19:19:23
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını tarihinin en kötü sıralaması ile tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile çıkışa geçmeyi arzuluyor. Sadık Çiftpınar transferi ile bu doğrultuda ilk adım atıldı.
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YERLİ'DE ROTA SERDAR AZİZ VE TOLGAY ARSLAN
Kadrosunu Sadık Çiftpınar takvitesi ile güçlendiren Fenerbahçe, stoper rotasyonunu kuvvetlendirmek adına Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Aziz'i transfer etmek istiyor.
Galatasaray'a Serdar Aziz için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sarı-kırmızılı ekiple arasındaki alacak durumunun sonuçlanmasını bekliyor.
Merkez orta saha pozisyonuna da bir takviye yapmayı arzulayan Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim Beşiktaş'tan Tolgay Arslan. Şenol Güneş tarafından gözden çıkartılan Tolgay Arslan'ın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı biliniyor.
Tolgay Arslan'ın transferi için Beşiktaş ile ödeme yönteminde anlaşamayan Fenerbahçe'nin, oyuncunun durumundaki gelişmeyi takip etmek için bir adım geri çekildiği ifade ediliyor.