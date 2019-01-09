Fenerbahçe Peterson ve Ndongalanın peşinde! - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Peterson ve Ndongala'nın peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı transferler ile ikinci yarıda bambaşka bir kadro kurmak istiyor. Sadık Çiftpınar transferi ile ilk takviyeyi yapan Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan gibi yerli isimlerle birlikte rotasını Kristoffer Peterson ve Dieumerci Ndongala'ya çevirdi.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 19:06:51 Güncelleme: 19:19:23
Fenerbahçe Peterson ve Ndongalanın peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını tarihinin en kötü sıralaması ile tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile çıkışa geçmeyi arzuluyor. Sadık Çiftpınar transferi ile bu doğrultuda ilk adım atıldı.

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Fenerbahçe Peterson ve Ndongalanın peşinde!

YERLİ'DE ROTA SERDAR AZİZ VE TOLGAY ARSLAN

Kadrosunu Sadık Çiftpınar takvitesi ile güçlendiren Fenerbahçe, stoper rotasyonunu kuvvetlendirmek adına Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Aziz'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe Peterson ve Ndongalanın peşinde!

Galatasaray'a Serdar Aziz için bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sarı-kırmızılı ekiple arasındaki alacak durumunun sonuçlanmasını bekliyor.

Fenerbahçe Peterson ve Ndongalanın peşinde!

Merkez orta saha pozisyonuna da bir takviye yapmayı arzulayan Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim Beşiktaş'tan Tolgay Arslan. Şenol Güneş tarafından gözden çıkartılan Tolgay Arslan'ın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı biliniyor.

Fenerbahçe Peterson ve Ndongalanın peşinde!

Tolgay Arslan'ın transferi için Beşiktaş ile ödeme yönteminde anlaşamayan Fenerbahçe'nin, oyuncunun durumundaki gelişmeyi takip etmek için bir adım geri çekildiği ifade ediliyor.

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