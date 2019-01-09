Fenerbahçe Peterson ve Ndongalanın peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı transferler ile ikinci yarıda bambaşka bir kadro kurmak istiyor. Sadık Çiftpınar transferi ile ilk takviyeyi yapan Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan gibi yerli isimlerle birlikte rotasını Kristoffer Peterson ve Dieumerci Ndongala'ya çevirdi.