Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir 6 numara pozisyonu için yoğun mesai harcıyordu. Bu mevkide Khedira ve M'Vila için nabız yoklayan Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombasını patlattı. İşte flaş transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54 Güncelleme: 29.07.2019 08:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





