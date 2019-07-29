Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir 6 numara pozisyonu için yoğun mesai harcıyordu. Bu mevkide Khedira ve M'Vila için nabız yoklayan Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombasını patlattı. İşte flaş transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54 Güncelleme: 29.07.2019 08:12
Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe transferde gaza bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Sil baştan bir kadro yapılanmasına giren sarı-lacivertliler transfer operasyonuna yeniden başladı.

Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Transfer döneminde listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala somut adımlar atmaya başladı.

Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın takımdan ayrılması ile 6 numara diye tabir edilen bölge için çalışmalara başlamıştı.

Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!


Özellikle ön libero konusunda uzun süredir arayış içinde olan sarı-lacivertliler aradığı ismi İngiltere'de buldu.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN