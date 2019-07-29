Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona ulaştı!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir 6 numara pozisyonu için yoğun mesai harcıyordu. Bu mevkide Khedira ve M'Vila için nabız yoklayan Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombasını patlattı. İşte flaş transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54
Güncelleme: 29.07.2019 08:12
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Fenerbahçe transferde gaza bastı.
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Sil baştan bir kadro yapılanmasına giren sarı-lacivertliler transfer operasyonuna yeniden başladı.
Transfer döneminde listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala somut adımlar atmaya başladı.
Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın takımdan ayrılması ile 6 numara diye tabir edilen bölge için çalışmalara başlamıştı.
Özellikle ön libero konusunda uzun süredir arayış içinde olan sarı-lacivertliler aradığı ismi İngiltere'de buldu.