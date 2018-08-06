Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchionun peşinde!

İtalyan basını da iddiaları sayfalarına taşırken 27 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ile birlikte Fulham da devrede olduğu dile getirildi. Yönetimin, Milan ve oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve bir yıllığına kiralanması için görüşmelerin başladığı gelen haberler arasında...



