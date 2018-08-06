Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchionun peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchio'nun peşinde!

    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:57:21 Güncelleme: 01:58:32
    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchio'nun peşinde!
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    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchionun peşinde!

    Fenerbahçe transfer çalışmalarını sessiz ve derinden büyük bir hızla sürdürürken listeye son olarak Milan forması giyen savunma oyuncusu Mateo Musacchio eklendi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchio'nun peşinde!
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    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchionun peşinde!

    Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte, teknik patron Phillip Cocu'nun Arjantinli stoperi istediği iddia edildi.

    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchio'nun peşinde!
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    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchionun peşinde!

    İtalyan basını da iddiaları sayfalarına taşırken 27 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ile birlikte Fulham da devrede olduğu dile getirildi. Yönetimin, Milan ve oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve bir yıllığına kiralanması için görüşmelerin başladığı gelen haberler arasında...

    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchio'nun peşinde!
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    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchionun peşinde!

    Simon Kjaer ile temasta olduğu belirtilen Milan'ın geçtiğimiz sezon 18 milyon euro karşılığında Villarreal'den transfer ettiği oyuncu için nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchio'nun peşinde!
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    Fenerbahçe Milan forması giyen Mateo Musacchionun peşinde!

    Savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray da Musacchio ile anılan takımlar arasında yer almıştı.

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