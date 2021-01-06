Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlattı! İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlattı! İşte sözleşme detayları...

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe son olarak Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler transferde de yılın bombasını patlattı. Kanarya, taraftarın uzun süredir sabırsızlıkla beklediği dünya yıldızı Mesut Özil ile her konuda anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlattı! İşte sözleşme detayları...

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