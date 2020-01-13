Fenerbahçe Mauricio Isla için bu rakamı istiyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe Mauricio Isla için bu rakamı istiyor!

Süper Lig'de ikinci yarı zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, yoğun bir transfer gündemi geçiriyor. Finansal nedenlerden dolayı transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, göndereceği oyunculardan da maksimum gelir elde etmeyi planlıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, takımdan ayrılması muhtemel olan Mauricio Isla'nın bonservisini de belirledi. İşte o rakam...

13 Ocak 2020 Pazartesi 11:35 Güncelleme: 13.01.2020 11:35
Fenerbahçe Mauricio Isla için bu rakamı istiyor!

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmasına rağmen özellikle deplasmanlarda kaybedilen puanlar sonrası ilk yarıyı istediği sıralamada bitiremeyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

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Fenerbahçe Mauricio Isla için bu rakamı istiyor!

İlk olarak Simon Falette'i kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, diğer mevkilere yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcarken takımdan gönderilecek isimler de kulübün gündemini meşgul ediyor.

Fenerbahçe Mauricio Isla için bu rakamı istiyor!

Bu futbolculardan olan Şilili Mauricio Isla'yı Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors istiyordu.

Fenerbahçe Mauricio Isla için bu rakamı istiyor!

Sarı-lacivertli kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli de belli oldu.

Fenerbahçe Mauricio Isla için bu rakamı istiyor!

Arjantin basınından La Cuarta'da yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, 31 yaşındaki deneyimli sağ bek için 2 milyon Euro talep etti. Ancak bu rakam iddialara göre Boca'ya çok geldi.

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