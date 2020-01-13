Fenerbahçe Mauricio Isla için bu rakamı istiyor!

Süper Lig'de ikinci yarı zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, yoğun bir transfer gündemi geçiriyor. Finansal nedenlerden dolayı transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, göndereceği oyunculardan da maksimum gelir elde etmeyi planlıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe, takımdan ayrılması muhtemel olan Mauricio Isla'nın bonservisini de belirledi. İşte o rakam...
13 Ocak 2020 Pazartesi 11:35
Güncelleme: 13.01.2020 11:35
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Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmasına rağmen özellikle deplasmanlarda kaybedilen puanlar sonrası ilk yarıyı istediği sıralamada bitiremeyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ağırlık verdi.
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İlk olarak SimonFalette'i kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, diğer mevkilere yapılacak takviyeler için yoğun mesai harcarken takımdan gönderilecek isimler de kulübün gündemini meşgul ediyor.
Bu futbolculardan olan ŞililiMauricioIsla'yı Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors istiyordu.
Sarı-lacivertli kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli de belli oldu.
Arjantin basınından La Cuarta'da yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, 31 yaşındaki deneyimli sağ bek için 2 milyon Euro talep etti. Ancak bu rakam iddialara göre Boca'ya çok geldi.