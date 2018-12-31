Fenerbahçe Manchester Uniteddan Fredin peşine düştü

Fenerbahçe Manchester United'dan Fred'in peşine düştü
Fenerbahçe gözüne Manchester United'ın geçen yaz Shakhtar Donetsk'ten 53 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Fred'i kestirdi. İngiliz ekibinde gözden düşen Fred'i kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde transferde sıcak saatler yaşanacak...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 22:21:52
Güncelleme: 08:09:25
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Fenerbahçe gözü karattı... Sezonun ilk yarısında yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından büyük bir transfer operasyonu için düğmeye bastı.
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Sarı lacivertli ekip , Manchester United'ta forma giyen Fred Santos'u kadrosuna katmak istiyor.
Sezon başında transfer oldu
Brezilyalı orta alan oyuncusu sezon başında Shakhtar Donetsk'ten İngiliz devine transfer oldu.
Ancak Fred özellikle Solskjaer'in göreve gelişi sonrası gözden düştü ve ismi gönderilecek arasına girdi.
Yönetim İngiltere yolcusu
Fenerbahçe yönetimi 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için resmen düğmeye basmış durumda...