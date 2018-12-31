Fenerbahçe Manchester Uniteddan Fredin peşine düştü - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe Manchester United'dan Fred'in peşine düştü

Fenerbahçe gözüne Manchester United'ın geçen yaz Shakhtar Donetsk'ten 53 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Fred'i kestirdi. İngiliz ekibinde gözden düşen Fred'i kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde transferde sıcak saatler yaşanacak...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 22:21:52 Güncelleme: 08:09:25
Fenerbahçe Manchester Uniteddan Fredin peşine düştü

Fenerbahçe gözü karattı... Sezonun ilk yarısında yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından büyük bir transfer operasyonu için düğmeye bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Manchester Uniteddan Fredin peşine düştü

Sarı lacivertli ekip , Manchester United'ta forma giyen Fred Santos'u kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Manchester Uniteddan Fredin peşine düştü

Sezon başında transfer oldu

Brezilyalı orta alan oyuncusu sezon başında Shakhtar Donetsk'ten İngiliz devine transfer oldu.

Fenerbahçe Manchester Uniteddan Fredin peşine düştü

Ancak Fred özellikle Solskjaer'in göreve gelişi sonrası gözden düştü ve ismi gönderilecek arasına girdi.

Fenerbahçe Manchester Uniteddan Fredin peşine düştü

Yönetim İngiltere yolcusu

Fenerbahçe yönetimi 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için resmen düğmeye basmış durumda...

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