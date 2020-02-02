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Fenerbahçe maçı sonrası Trabzon'da bayram! İşte galibiyetin yankıları
Süper Lig'in 20. haftasında ezeli rakiplerden Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip geriye geriye düşse de karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf olmayı başardı. Galibiyet Trabzon şehrinde coşkuyla karşılanırken yerel basında da büyük yer buldu. İşte Trabzon yerel basınında galibiyetin yankıları...
2 Şubat 2020 Pazar 11:41
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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Trabzonspor 1-0 geriye düşse de karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.
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Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 38'e yükseltirken Fenerbahçe 37 puanda kaldı. Bu galibiyet sonrası yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.
İŞTE O MANŞETLER
Karadeniz'den Günebakış gazetesi, tamamen Trabzonspor'un galibiyetine ayırdığı ilk sayfasında, "O Sene Bu Sene, Olacak İnşallah" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdük, şampiyonluk şarkıları söylemeye başladık" ifadelerine yer verdi.
Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Fırtına Kanarya'yı Akyazı'da Öttürdü" son sayfasında "Şampiyonluk Size Yakışır" başlıklarıyla yer verdiği galibiyet haberinde,"Ligin 20. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe önünde 1. dakikada yenik duruma düşen bordo-mavililer, 16. dakikada Sörloth ve 32. dakikada Novak'ın kafa golleriyle sahadan 3 puanla ayrılırken lig şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı geçti." değerlendirmesini okuyucularıyla paylaştı.