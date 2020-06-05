Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İrfan Can'a müthiş teklif

Fenerbahçe, Başakşehir'den kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için teklif yükseltme kararı aldı. 24 yaşındaki milli orta saha oyuncusunun transferi için şartları zorlama kararı alan sarı-lacivertliler ilk adım attı. İşte o teklif ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri