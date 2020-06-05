HaberlerGaleriFenerbahçe kesenin ağzını açtı! İrfan Can'a müthiş teklif
Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İrfan Can'a müthiş teklif
Fenerbahçe, Başakşehir'den kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için teklif yükseltme kararı aldı. 24 yaşındaki milli orta saha oyuncusunun transferi için şartları zorlama kararı alan sarı-lacivertliler ilk adım attı. İşte o teklif ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri
5 Haziran 2020 Cuma 06:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe 2020-21 sezonu öncesinde elini sıkı tutuyor... 6 sezondur herhangi bir kupa ile tanışamayan Kanarya, transferde büyük oynuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de rota hem yeni teknik direktör, hem de yeni transferlere çevrilmiş durumda.
Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğuna geçmesi beklenilen Emre Belözloğlu da transfer için bizzat devrede.
İRFAN CAN İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI
Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Başakşehirli İrfan Can için maaş kriterlerini esnetme kararı aldı.
Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında açıkladığı 2.2 milyon euro'luk maksimum rakam 24 yaşındaki genç yetenek için 3 milyon euro seviyesine çekildi.