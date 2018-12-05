Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakem raporu ortaya çıktı! - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakem raporu ortaya çıktı!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 2-2 biten Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında verilen hakem kararlarının yankıları sürüyor. Merakla beklenen hakem ve gözlemci raporları ortaya çıktı...
5 Aralık 2018 Çarşamba, 11:17:15 Güncelleme: 11:32:18
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakem raporu ortaya çıktı!

Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasının 7. dakikasında Diage'nin kullandığı ancak kaleci Harun Tekin'in çıkardığı penaltı atışında, dönen topu filelerle buluşturan Eduok'un golünün iptali ve oyunun en direkt atışla başlatılmasının yankıları sürüyor.

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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakem raporu ortaya çıktı!

Dün TFF'ye ulaşan hakem ve gözlemci raporlarında maçın geneli ve tartışmalı pozisyonla ilgili ilginç detaylar yer alıyor.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakem raporu ortaya çıktı!

Milliyet'te yer alan habere göre; Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun, gol iptali ve en direkt atışla oyuna başlama kararıyla ilgili olarak, "Atış anında görüş alanımda penaltıyı kullanan 10 numaralı oyuncu ile onun çok yakınına gelen 11 numaralı oyuncu yer aldı. Bu oyuncu (Eduok) atış öncesi ceza alanına girerek penaltı ihlali yaptığı için attığı golü geçerli saymadım ve ihlalin gerçekleştiği noktadan en direkt atışla oyunu başlattım" diye yazdığı öğrenildi. Uğurlu pozisyonla ilgili olarak VAR'a başvurduğuna ilişkin bir değerlendirme ise yapmadı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakem raporu ortaya çıktı!

Gözlemci Kamil Abitoğlu ise MHK tarafından bu sezon başlatılan zorunlu uygulama nedeniyle yorum yapmayıp, tüm gözlemcilerin maç sonrası işaretlediği soru-yanıt biçimindeki Gözlemci Raporu'nu doldurdu.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakem raporu ortaya çıktı!

Abitoğlu'nun, MHK tarafından hazırlanan matbu metnin 6. maddesindeki, "Oyunun başlaması ve tekrar başlaması yönetimi nasıldı (Başlama vuruşu, hakem atışı, kale vuruşu, köşe vuruşu, taç atışı, serbest vuruşlar, penaltı vuruşu ihlalleri dahil)?" şeklindeki soruyla ilgili olarak, "Oyunun tekrar başlamasında önemli hata(lar) yaptı" başlıklı (a) şıkkını işaretlediği öğrenildi.

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