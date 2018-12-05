Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakem raporu ortaya çıktı!
Milliyet'te yer alan habere göre; Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun, gol iptali ve en direkt atışla oyuna başlama kararıyla ilgili olarak, "Atış anında görüş alanımda penaltıyı kullanan 10 numaralı oyuncu ile onun çok yakınına gelen 11 numaralı oyuncu yer aldı. Bu oyuncu (Eduok) atış öncesi ceza alanına girerek penaltı ihlali yaptığı için attığı golü geçerli saymadım ve ihlalin gerçekleştiği noktadan en direkt atışla oyunu başlattım" diye yazdığı öğrenildi. Uğurlu pozisyonla ilgili olarak VAR'a başvurduğuna ilişkin bir değerlendirme ise yapmadı.
Abitoğlu'nun, MHK tarafından hazırlanan matbu metnin 6. maddesindeki, "Oyunun başlaması ve tekrar başlaması yönetimi nasıldı (Başlama vuruşu, hakem atışı, kale vuruşu, köşe vuruşu, taç atışı, serbest vuruşlar, penaltı vuruşu ihlalleri dahil)?" şeklindeki soruyla ilgili olarak, "Oyunun tekrar başlamasında önemli hata(lar) yaptı" başlıklı (a) şıkkını işaretlediği öğrenildi.