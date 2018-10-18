Fenerbahçe Karsdorpu istiyor! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe Karsdorp'u istiyor!

    Roma'da forma şansı bulamayan sağ bek Karsdorp takımdan ayrılabilir. Karsdorp'un eski takımı Feyenoord'da dönebileceği ya da Fenerbahçe'ye kiralanabileceği yazıldı.
    18 Ekim 2018 Perşembe, 14:43:44 Güncelleme: 14:47:38
    Fenerbahçe Karsdorpu istiyor!

    İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma şanı bulamayan Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'un adı Fenerbahçe ile anıldı.

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    Fenerbahçe Karsdorpu istiyor!

    CalcioMercato'nun haberine göre 23 yaşındaki oyuncu, Roma'da yeteri kadar oynayamaması nedeniyle ayrılmak istiyor.

    Fenerbahçe Karsdorpu istiyor!

    Geçtiğimiz yaz Feyenoord'dan 14 milyon Euro'ya transfer edilen Karsdorp'un bu talebine olumlu bakan Roma ise öncelikli olarak bonservisi ile satmayı düşünüyor.

    Fenerbahçe Karsdorpu istiyor!

    İtalya'da yer alan haberlerde, Karsdorp'a talip olan takımların İspanya'dan Sevilla, Hollanda'dan Feyenoord ve Türkiye'den Fenerbahçe olduğu vurgulandı.

    Fenerbahçe Karsdorpu istiyor!

    Karsdorp ve Philli Cocu, Feyenoord'da da birlikte çalışmışlardı.

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