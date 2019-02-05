Fenerbahçe karıştı! Yeni transferler sonrası rekabet...
Sezon başında 11 transfer yapan sarı-lacivertlilerde büyük beklentilerle alınan oyuncuların performansları hayal kırıklığı yaşatmış, üst üste gelen kötü sonuçların ardından alınan kadro dışı kararları, sakat ve cezalılar da oyuncu alternatiflerini iyice daraltmıştı. Ancak devre arasında yapılan hamleler Fenerbahçe'nin toparlanmasını sağladı.
5 Şubat 2019 Salı, 11:31:53
Güncelleme: 11:47:17
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Fenerbahçe karıştı! Yeni transferler sonrası...
Sezon başında 11 yeni oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertlilerde performanslar hayal kırıklığı yaşatmış ve kadro derinliği tartışılmıştı.
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Fenerbahçe karıştı! Yeni transferler sonrası...
Son iki haftada aldığı seri galibiyetlerle tırmanışa geçen Fenerbahçe'de forma rekabeti de tavan yapmış durumda.
Fenerbahçe karıştı! Yeni transferler sonrası...
Kadro dışı bırakılan oyuncuları affeden yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda 5 yeni ismi de transfer edince kadro derinliğine kavuşan takımda müthiş bir rekabet başladı.
Fenerbahçe karıştı! Yeni transferler sonrası...
Sezon başından beri dönüşümlü görev yapan Mehmet Topal, Jailson ve Elif artık Benzia, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Tolgay Arslan, Miha Zajc ile yarışmak zorunda. Genç oyuncular Oğuz Kağan ve Ferdi de bu gruba dahil.
Fenerbahçe karıştı! Yeni transferler sonrası...
Stoperde alternatifsiz olan Skrtel-Neustädter ikilisi artık forma için Sadık ve Serdar Aziz'le yarışmak zorunda kalırken orta sahada âdeta savaş çıkmış durumda. Tam 10 oyuncu 3 forma için mücadele ediyor.