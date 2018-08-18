18 Ağustos 2018 Cumartesi, 01:44:38
Güncelleme: 01:44:49
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Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!
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Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi... Bu bölgede stoper orijinli Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Yiğithan Güveli'ye sahip olan Kanarya ihtiyaç halinde Josef de Souza ile Mehmet Topal'ı da kaydırabiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!
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Ancak Topal ve Josef savunmada oynadıklarında hem orta sahanın direnci düşüyor hem de bu iki isim ciddi pozisyon hataları yapıyor.
Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!
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Neustadter'den de memnun olmayan Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile görüşme yaparak transfer yapılmasını istedi.
Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!
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Comolli'ye Monaco'da forma giyen Kamil Glik'in adını verdi. Fransız futbol adamı kısa süre içinde Monaco ile masaya oturacak.
Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!
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KOLAY OLMAYACAK
Monaco'da kaptanlığa kadar yükselen Kamil Glik için Fenerbahçe kiralama teklifinde bulunacak.