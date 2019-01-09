Fenerbahçe Jhonny Lucası istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 16 puanla 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde adeta rüzgar gibi giriş yaptı. Fenerbahçe'nin sıradaki hedefinin Brezilyalı genç yetenek Jhonny Lucas olduğu iddia edildi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 21:32:38
Güncelleme: 22:14:08
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Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini tarihinin en kötü sıralaması ile tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile ligin ikinci yarısında bulunduğu kötü durumdan kurtulmak istiyor.
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Sadık Çiftpınar'a imza attıran Fenerbahçe'nin bir stoper, bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu daha almayı planladığı biliniyor.
Fenerbahçe'nin hedefinde ise Brezilya ikinci liginde forma giyen Jhonny Lucas'ın olduğu ifade ediliyor.
Brezilya U20 takımına da seçilen ancak forma şansı bulamayan Jhonny Lucas, ülkenin öne çıkan yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.
18 yaşındaki orta sahanın menajeri; "Fenerbahçe bugün ya da yarın kulübe resmi teklifte bulunacak" iddiasını, Brezilya'da yayın yapan Tribuna Parana gazetesi ile paylaştı.