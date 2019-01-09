Fenerbahçe Jhonny Lucası istiyor! - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Jhonny Lucas'ı istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 16 puanla 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde adeta rüzgar gibi giriş yaptı. Fenerbahçe'nin sıradaki hedefinin Brezilyalı genç yetenek Jhonny Lucas olduğu iddia edildi.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 21:32:38 Güncelleme: 22:14:08
Fenerbahçe Jhonny Lucası istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini tarihinin en kötü sıralaması ile tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile ligin ikinci yarısında bulunduğu kötü durumdan kurtulmak istiyor.

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Fenerbahçe Jhonny Lucası istiyor!

Sadık Çiftpınar'a imza attıran Fenerbahçe'nin bir stoper, bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu daha almayı planladığı biliniyor.

Fenerbahçe Jhonny Lucası istiyor!

Fenerbahçe'nin hedefinde ise Brezilya ikinci liginde forma giyen Jhonny Lucas'ın olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe Jhonny Lucası istiyor!

Brezilya U20 takımına da seçilen ancak forma şansı bulamayan Jhonny Lucas, ülkenin öne çıkan yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe Jhonny Lucası istiyor!

18 yaşındaki orta sahanın menajeri; "Fenerbahçe bugün ya da yarın kulübe resmi teklifte bulunacak" iddiasını, Brezilya'da yayın yapan Tribuna Parana gazetesi ile paylaştı.

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