Fenerbahçe Jack Wilshere'in başını döndürdü! Servet...

İSTANBUL'A YAKIN

West Ham'ın Wilshere'a teklifi haftalık 95 bin sterlin. Bu da yılda 4 milyon 940 bin sterlin yapıyor. Teklif yaklaşık olarak 5 milyon 584 bin euro'ya denk geliyor. Fenerbahçe'nin İngiliz yıldıza önerdiği rakam ise senelik 7 milyon 642 bin euro.