Fenerbahçe Jack Wilshere'in başını döndürdü! Servet...
5 Temmuz 2018 Perşembe, 22:58:01
Güncelleme: 22:58:43
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Fenerbahçe Jack Wilshere'in başını döndürdü! Servet...
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Ada basınının, "Fenerbahçe'nin teklifi (yılda 7 milyon 642 bin euro) başını döndürdü" diye yazdığı Jack Wilshere, West Ham'ın teklifine rağmen Kanarya'ya imza atmaya hazırlanıyor
Fenerbahçe Jack Wilshere'in başını döndürdü! Servet...
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Fenerbahçe'nintransferini bir an önce açıklamak için yoğun çaba sarf ettiği Jack Wilshere, İngiliz basınının da manşetlerini süslemeye devam ediyor. Arsenal'le sözleşmesi sona eren ve 'boşta oyuncu' statüsü kazanan 26 yaşındaki yıldız futbolcuya West Ham da talip.
Fenerbahçe Jack Wilshere'in başını döndürdü! Servet...
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ADA'DA çıkan haberlerde; Wilsher'ın, West Ham'ın teknik direktörü Manuel Pellegrini ile yüz yüze bir görüşme yaparak projelerini dinlediği aktarılırken, yıldız futbolcu için en iyi teklifi Fenerbahçe'nin sunduğu, son kararı ise oyuncunun kendisinin vereceği duyuruldu.
Fenerbahçe Jack Wilshere'in başını döndürdü! Servet...
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İSTANBUL'A YAKIN West Ham'ın Wilshere'a teklifi haftalık 95 bin sterlin. Bu da yılda 4 milyon 940 bin sterlin yapıyor. Teklif yaklaşık olarak 5 milyon 584 bin euro'ya denk geliyor. Fenerbahçe'nin İngiliz yıldıza önerdiği rakam ise senelik 7 milyon 642 bin euro.
Fenerbahçe Jack Wilshere'in başını döndürdü! Servet...
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ADA basını, aradaki farkın oldukça ciddi olduğunu ve sarı-lacivertlilerin baş döndüren teklifinin Wilshere'ı İstanbul'a daha da yaklaştırdığını yazarken, "Wilshere, West Ham'ın fiyat arttırmasını bekliyor, aksi halde Fenerbahçe'nin yolunu tutacak" diye yazdı. Kanarya, teklif avantajıyla transferde önde.