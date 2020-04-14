Fenerbahçe Isla'nın yerini Premier Lig'den dolduracak - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe Isla'nın yerini Premier Lig'den dolduracak

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertlilerin, gelecek sezonki transfer politikası neredeyse netleşti. Öte yandan kadroyu yenilemek isteyen ve 2020-21 sezondan itibaren güçlü bir ekibe sahip olmak isteyen Kanarya'nın sezon sonu büyük bir revizyona gitmesi bekleniyor. Bu bağlamda Fenerbahçe'de takımdan aytılacak ilk isim belirledi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla ile yollar ayılacak. Isla'nın yeri ise Premier Lig'den doldurulacak. İşte o isim...
14 Nisan 2020 Salı 07:14
Fenerbahçe Isla'nın yerini Premier Lig'den dolduracak

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında aldığı yenilgilerle şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış, teknik direktör Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe Isla'nın yerini Premier Lig'den dolduracak

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör... Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marc Wilmots oldu. Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak İran Milli Takımı'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor.

Fenerbahçe Isla'nın yerini Premier Lig'den dolduracak

AKLI FENERDE

Teknik direktör arayan Fenerbahçe'nin görüştüğü belirtilen Belçikalı Marc Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi reddetti. Voetbal24 sitesi, Wilmots'un Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e normalde sıcak bakabileceğini ancak 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi geri çevirdiğini belirtti.

Fenerbahçe Isla'nın yerini Premier Lig'den dolduracak

Haberde, Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceği ve bu takımın da Fenerbahçe olduğu vurgulanırken, iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığı kaydedildi.

Fenerbahçe Isla'nın yerini Premier Lig'den dolduracak

BLANC TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

Fenerbahçe'nin diğer bir teknik direktör adayı ise Laurent Blanc...

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