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Fenerbahçe Isla'nın yerini Premier Lig'den dolduracak

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertlilerin, gelecek sezonki transfer politikası neredeyse netleşti. Öte yandan kadroyu yenilemek isteyen ve 2020-21 sezondan itibaren güçlü bir ekibe sahip olmak isteyen Kanarya'nın sezon sonu büyük bir revizyona gitmesi bekleniyor. Bu bağlamda Fenerbahçe'de takımdan aytılacak ilk isim belirledi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla ile yollar ayılacak. Isla'nın yeri ise Premier Lig'den doldurulacak. İşte o isim...

14 Nisan 2020 Salı 07:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





