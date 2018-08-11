Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
11 Ağustos 2018 Cumartesi, 21:35:46
Güncelleme: 21:36:34
Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
Fenerbahçeli futbolcular, Bursaspor ile oynayacağı maç öncesi ısınmaya pankart ile çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
Futbolcuların elinde taşınan pankartta 'Fenerbahçe Büyüktür, Küfür Etmez' ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
Aynı zamanda futbolcuların üstünde sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter'in fotoğrafının bulunduğu tişörtle sahaya çıktı.
Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı