Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı - Galeri - Fotomaç
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı

    11 Ağustos 2018 Cumartesi, 21:35:46 Güncelleme: 21:36:34
    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
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    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı

    Fenerbahçeli futbolcular, Bursaspor ile oynayacağı maç öncesi ısınmaya pankart ile çıktı.

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    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
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    • 10
    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı

    Futbolcuların elinde taşınan pankartta 'Fenerbahçe Büyüktür, Küfür Etmez' ifadeleri yer aldı.

    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
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    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı

    Aynı zamanda futbolcuların üstünde sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter'in fotoğrafının bulunduğu tişörtle sahaya çıktı.

    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
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    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
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    • 10
    Fenerbahçe ısınmaya pankart ve Lefter tişörtüyle çıktı
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