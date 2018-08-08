Fenerbahçe ile Tottenham arasında kıran kırana pazarlık!
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:17:47
Güncelleme: 01:27:48
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Fenerbahçe ile Tottenham arasında kıran kırana pazarlık!
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Golcü arayışlarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'de Vincent Janssen hala en güçlü adaylardan biri. Sportif direktör Damien Comolli, Fenerbahçe'ye dönmek için can atan Hollandalı golcüyle sürekli irtibat halinde.
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Fenerbahçe ile Tottenham arasında kıran kırana pazarlık!
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Sarı-lacivertlilerin planı, Janssen'i bir yıl daha kiralamak ancak Tottenham, 2016'da bonservisine 22 milyon euro ödediği futbolcuyu satmak istiyor; kiralamak için kapısını çalan kulüplere ise satın alma zorunluluğu dayatıyor.
Fenerbahçe ile Tottenham arasında kıran kırana pazarlık!
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Fenerbahçe bu şartı kabul etmek istemezken, pazarlıkların kıran kırana sürdüğü kaydediliyor.
Fenerbahçe ile Tottenham arasında kıran kırana pazarlık!
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Kanarya, Premier Lig'de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos'u (yarın) koz olarak kullanıyor.
Fenerbahçe ile Tottenham arasında kıran kırana pazarlık!
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Tottenham bu tarihe kadar eğer golcü oyuncuyu bir İngiliz ekibine gönderemezse, Janssen ya elde kalacak ya da Fenerbahçe'nin şartları kabul edilecek.