Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor! El sıkışıldı... - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor! El sıkışıldı...

?Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sürekli sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda eksik görülen bütün mevkilere oyuncu ararken iki futbolcunun transferinde sona aşamaya geldi.

13 Haziran 2019 Perşembe 08:46 Güncelleme: 13.06.2019 10:01
Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor! El sıkışıldı...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor! El sıkışıldı...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferleri erkenden tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor! El sıkışıldı...

Transfer çalışmalarına Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbehçe birçok oyuncu ile temas halinde.

Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor! El sıkışıldı...

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor! El sıkışıldı...

Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.

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