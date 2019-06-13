HaberlerGaleriFenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor! El sıkışıldı...
Fenerbahçe iki dünya yıldızını bitiriyor! El sıkışıldı...
?Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sürekli sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda eksik görülen bütün mevkilere oyuncu ararken iki futbolcunun transferinde sona aşamaya geldi.
13 Haziran 2019 Perşembe 08:46
Güncelleme: 13.06.2019 10:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferleri erkenden tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.
Transfer çalışmalarına Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbehçe birçok oyuncu ile temas halinde.
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.
Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.