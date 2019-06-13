?Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sürekli sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda eksik görülen bütün mevkilere oyuncu ararken iki futbolcunun transferinde sona aşamaya geldi.