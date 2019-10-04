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Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü! 'Vefasızlık...'
Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile merhaba dedi. İlk haftalarda alınan başarılı sonuçlar ile zirveye yakın bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günkü idmanında dikkat çeken bir görüntü vardı. Sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları bu görüntüyü 'vefasızlık' olarak değerlendirdi. İşte o görüntü ve Fenerbahçe idmanından görüntüler...
4 Ekim 2019 Cuma 07:39
Güncelleme: 04.10.2019 07:39
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Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe camiası bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.
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Şampiyonluktan başka bir düşüncelerinin olmadığını sürekli dile getiren sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Antalyaspor maçı hazırlıkları sürerken, dün Fenerbahçe'nin idmanında herkesi şaşkına çeviren bir görüntü vardı.
Çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı için yapılan antrenmanın görüntüleri resmi youtube hesabından paylaşıldı.
Antrenmanda A Takım ve B Takım olarak iki takıma ayrılan Fenerbahçeli futbolcular çift kale maç yaptı.
Maç esnasında kadraja giren bir görüntü ise sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti ve bazı taraftarlar tarafından vefasızlık olarak adlandırıldı.