Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü! 'Vefasızlık...'

Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile merhaba dedi. İlk haftalarda alınan başarılı sonuçlar ile zirveye yakın bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde antrenmanlar tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günkü idmanında dikkat çeken bir görüntü vardı. Sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları bu görüntüyü 'vefasızlık' olarak değerlendirdi. İşte o görüntü ve Fenerbahçe idmanından görüntüler...

4 Ekim 2019 Cuma 07:39 Güncelleme: 04.10.2019 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





