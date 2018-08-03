Fenerbahçe için Yussuf Poulsene onay - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay

    3 Ağustos 2018 Cuma, 00:08:43 Güncelleme: 00:09:37
    Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
    • 1
    • 7
    Fenerbahçe için Yussuf Poulsene onay

    Fenerbahçe'nin forvet transferinde adı bir anda ön plana çıkan Yussuf Poulsen'de sıcak saatler yaşanıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
    • 2
    • 7
    Fenerbahçe için Yussuf Poulsene onay

    Oyuncunun kulübü Leipzig'den, Tanzanya asıllı Danimarkalı yıldız için umutlu haberler geldi.

    Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
    • 3
    • 7
    Fenerbahçe için Yussuf Poulsene onay

    Alman ekibinin teknik direktörü Ralf Rangnick, "Yussi'yi bankta tutmak ve sadece gerektiğinde sahaya sürmek ona haksızlık olacak" açıklamasını yaptı.

    Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
    • 4
    • 7
    Fenerbahçe için Yussuf Poulsene onay

    Poulsen'in kiralık olarak gönderilmesine onay veren Rangnick, Leipzig yönetiminden gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

    Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
    • 5
    • 7
    Fenerbahçe için Yussuf Poulsene onay

    Alman ekibinin F.Bahçe'nin yaptığı kiralık teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Ancak panzerler aceleci davranmıyor, diğer teklifleri de değerlendiriyor.

    Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
    • 6
    • 7
    Fenerbahçe için Yussuf Poulsene onay

    SON DARBE CUNHA!
    Güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınan Poulsen, geçen sezonu Timo Werner'in gölgesinde geçirdi.

    Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
    • 7
    • 7
    Fenerbahçe için Yussuf Poulsene onay

    30 lig maçının 18'inde ilk 11'de yer aldı, 4 gol-2 asistle oynadı. Geçen sezon PSG'den Augustin'i transfer eden Leipzig, bu yaz ise 15 milyon euro'ya Sion'dan Cunha'yı da alınca, Danimarka'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Poulsen'in forma şansı iyice azaldı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN