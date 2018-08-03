Fenerbahçe için Yussuf Poulsene onay

3 Ağustos 2018 Cuma, 00:08:43
Güncelleme: 00:09:37
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Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
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Fenerbahçe'nin forvet transferinde adı bir anda ön plana çıkan Yussuf Poulsen'de sıcak saatler yaşanıyor.
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Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
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Oyuncunun kulübü Leipzig'den, Tanzanya asıllı Danimarkalı yıldız için umutlu haberler geldi.
Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
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Alman ekibinin teknik direktörü Ralf Rangnick, "Yussi'yi bankta tutmak ve sadece gerektiğinde sahaya sürmek ona haksızlık olacak" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
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Poulsen'in kiralık olarak gönderilmesine onay veren Rangnick, Leipzig yönetiminden gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.
Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
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Alman ekibinin F.Bahçe'nin yaptığı kiralık teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Ancak panzerler aceleci davranmıyor, diğer teklifleri de değerlendiriyor.
Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
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SON DARBE CUNHA!
Güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle tanınan Poulsen, geçen sezonu Timo Werner'in gölgesinde geçirdi.
Fenerbahçe için Yussuf Poulsen'e onay
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30 lig maçının 18'inde ilk 11'de yer aldı, 4 gol-2 asistle oynadı. Geçen sezon PSG'den Augustin'i transfer eden Leipzig, bu yaz ise 15 milyon euro'ya Sion'dan Cunha'yı da alınca, Danimarka'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Poulsen'in forma şansı iyice azaldı.