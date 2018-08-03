Fenerbahçe için Yussuf Poulsene onay

30 lig maçının 18'inde ilk 11'de yer aldı, 4 gol-2 asistle oynadı. Geçen sezon PSG'den Augustin'i transfer eden Leipzig, bu yaz ise 15 milyon euro'ya Sion'dan Cunha'yı da alınca, Danimarka'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Poulsen'in forma şansı iyice azaldı.