Fenerbahçe için kritik viraj! 18 günde 5 maç... - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe için kritik viraj! 18 günde 5 maç...

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında Teknik Direktör Ersun Yanal ile beraber iyi bir çıkış yakaladı. Son iki lig maçını kazanan sarı-lacivertlileri 18 günde 5 zorlu maç bekliyor.
7 Şubat 2019 Perşembe, 14:13:46 Güncelleme: 14:15:33
Fenerbahçe için kritik viraj! 18 günde 5 maç...

Fenerbahçe ilk olarak ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak ve bu maçta alacağı galibiyetle Süper Lig'deki konumunu yükseltmeye çalışacak.

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Fenerbahçe için kritik viraj! 18 günde 5 maç...

Kayserispor maçından 3 gün sonra 12 Şubat Salı günü UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçında Zenit ile karşılaşacak olan Kanaryalar, 16 Şubat Cumartesi günü ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe için kritik viraj! 18 günde 5 maç...

21 Şubat Perşembe günü bir kez daha Rus temsilcisi Zenit ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maçın dönüşünde Beşiktaş derbisinde sahne alacak.

Fenerbahçe için kritik viraj! 18 günde 5 maç...

SAKATLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Michael Frey sakatlıkları sebebiyle Süper Lig'de oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe için kritik viraj! 18 günde 5 maç...

Sadık Çiftpınar'ın ise iyileşmesi durumunda Zenit maçında forma giymesi bekleniyor.

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