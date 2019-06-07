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Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Gianluigi Buffon...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yoğun bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon'a teklif götürdü. İşte Süper Lig'de gündem yaratacak transfere dair tüm detaylar…
7 Haziran 2019 Cuma 01:36
Güncelleme: 07.06.2019 01:41
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Süper Lig'de önümüzdeki sezon büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıklayan Gianluigi Buffon için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.
İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon'a teklif götürdü.
Haberde; Marc-Andre ter Stegen'in arkasında güvenilir bir kalecinin beklemesini isteyen Barcelona'nın da, Buffon'a 1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı belirtildi.
Buffon, PSG'ye veda ederken "PSG sözleşme yenileme teklifi yaptı ancak kabul etmedim. Yeni deneyimler kazanma ve yeni rekabetlere atılma hevesim ağır bastı." ifadelerini kullanmıştı.