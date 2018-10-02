Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...

COCU'YLA DEVAM KARARI ÇIKMADI

Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle de istişare ettikten sonra Süper Lig'de 7 haftada 4 mağlubiyet alan Hollandalı teknik adam ile takımın yürümeyeceği sonucuna vardı.