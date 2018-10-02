Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı... - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...

    Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile yollarını ayırması bekleniyor.

    2 Ekim 2018 Salı, 12:39:49 Güncelleme: 13:58:54
    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...
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    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...

    Fenerbahçe'de beklenen son... Çaykur Rizespor faciasının ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun durumunu görüşmek için toplanan yönetim, yolların ayrılmasına karar verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...
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    • 6
    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...

    COCU'YLA DEVAM KARARI ÇIKMADI

    Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle de istişare ettikten sonra Süper Lig'de 7 haftada 4 mağlubiyet alan Hollandalı teknik adam ile takımın yürümeyeceği sonucuna vardı.

    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...
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    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...

    SONUÇLARA BAKILMAKSIZIN GÖNDERİLECEK

    Ayrılık içinse Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir maçları beklenecek. İki karşılaşmanın sonucuna bakılmaksızın Cocu'nun sözleşmesi feshedilecek.

    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...
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    • 6
    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...

    MİLLİ ARADA GÖRÜŞMELERE BAŞLANACAK

    Kontrattaki tazminat tutarı neyse ödenecek. Ardından lige verilecek milli arada yeni teknik adam takımın başına geçecek. Yönetim bu süreçte takımı teslim edeceği yeni hoca için görüşmelerde bulunacak.

    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...
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    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...

    ABDULLAH AVCI İDDİASI

    Fotomaç'ta yer alan iddiaya göre; Takımın başına yerli bir teknik adam getirmek isteyen yönetimin, Abdullah Avcı'yı da değerlendirmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...
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    Fenerbahçe için flaş iddia! Abdullah Avcı...

    MAKİNE DÜZENİ TAKDİR EDİLİYOR

    Avcı'nın Medipol Başakşehir'de makine düzeninde işleyen sistemi ve her yıl zirveye oynaması takdir ediliyor. Başarılı çalıştırıcı konusunda nabız yoklandıktan sonra teklif götürülebileceği dile getiriliyor.

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