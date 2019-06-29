Fenerbahçe için büyük feda! Yıldız isim gemileri yaktı
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer operasyonuna tam anlamıyla start veren sarı-lacivertliler görüştükleri oyuncuları birer birer kadroya katmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda yıldız isimle her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler kulübü ile bonservis sorunu ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek için büyük bir fedakarlıkta bulundu. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
29 Haziran 2019 Cumartesi 21:38
Güncelleme: 29.06.2019 21:38
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.
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Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler sil baştan bir kadro yapılanmasına gidiyor.
Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde boşa atacak tek bir kurşun yok.
Geçtiğimiz sezonki transfer başarısızlığını tekrar etmek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.
Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, görüşmelerde büyük yol katetti.