Fenerbahçe için büyük feda! Yıldız isim gemileri yaktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe için büyük feda! Yıldız isim gemileri yaktı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer operasyonuna tam anlamıyla start veren sarı-lacivertliler görüştükleri oyuncuları birer birer kadroya katmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda yıldız isimle her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler kulübü ile bonservis sorunu ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek için büyük bir fedakarlıkta bulundu. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
29 Haziran 2019 Cumartesi 21:38 Güncelleme: 29.06.2019 21:38
Fenerbahçe için büyük feda! Yıldız isim gemileri yaktı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

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Fenerbahçe için büyük feda! Yıldız isim gemileri yaktı

Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler sil baştan bir kadro yapılanmasına gidiyor.

Fenerbahçe için büyük feda! Yıldız isim gemileri yaktı

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde boşa atacak tek bir kurşun yok.

Fenerbahçe için büyük feda! Yıldız isim gemileri yaktı

Geçtiğimiz sezonki transfer başarısızlığını tekrar etmek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe için büyük feda! Yıldız isim gemileri yaktı

Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, görüşmelerde büyük yol katetti.

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