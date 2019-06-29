Fenerbahçe için büyük feda! Yıldız isim gemileri yaktı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer operasyonuna tam anlamıyla start veren sarı-lacivertliler görüştükleri oyuncuları birer birer kadroya katmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda yıldız isimle her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler kulübü ile bonservis sorunu ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek için büyük bir fedakarlıkta bulundu. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

29 Haziran 2019 Cumartesi 21:38 Güncelleme: 29.06.2019 21:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





