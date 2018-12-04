Fenerbahçe hedef büyüttü! Dünya yıldızı geliyor - Fotomaç
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Fenerbahçe hedef büyüttü! Dünya yıldızı geliyor

Ali Koç, takımın başına herkesi tatmin edecek bir teknik adam getirmek istiyor. Başkanın bu doğrultuda Conte ve Zidane dahil 20'ye yakın hoca ile temas kurduğu ifade edildi.
4 Aralık 2018 Salı 20:36 Güncelleme: 05.12.2018 10:06
Fenerbahçe hedef büyüttü! Dünya yıldızı geliyor

Kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, artık büyük oynamaya başladı. Teknik direktör değişikliği için bizzat dümene geçti.

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Fenerbahçe hedef büyüttü! Dünya yıldızı geliyor

Başkanın, Comolli ile birlikte son 20 günde, hoca adayları listesine 1. sınıf isimler yazıp görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe hedef büyüttü! Dünya yıldızı geliyor

Bu adaylar arasında Antonio Conte ve Zinedine Zidane gibi çalıştırıcıların da olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe hedef büyüttü! Dünya yıldızı geliyor

Gelen haberlere göre Koç, temaslar sırasında isteklerini öğrenip yapabileceklerini iletti. Fenerbahçe'nin imkanlarından bahsetti. Karşılıklı görüş alışverişleri yapıldı.

Fenerbahçe hedef büyüttü! Dünya yıldızı geliyor

Koç'un aslında genç bir isim istediği ama yaşanan son gelişmelerin ışığında taraftarı da düşünerek herkesi tatmin edecek bir teknik adam üzerinde durduğu öğrenildi.

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