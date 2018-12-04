Fenerbahçe hedef büyüttü! Dünya yıldızı geliyor - Fotomaç
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Fenerbahçe hedef büyüttü! Dünya yıldızı geliyor
Ali Koç, takımın başına herkesi tatmin edecek bir teknik adam getirmek istiyor. Başkanın bu doğrultuda Conte ve Zidane dahil 20'ye yakın hoca ile temas kurduğu ifade edildi.
4 Aralık 2018 Salı 20:36
Güncelleme: 05.12.2018 10:06
Kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, artık büyük oynamaya başladı. Teknik direktör değişikliği için bizzat dümene geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkanın, Comolli ile birlikte son 20 günde, hoca adayları listesine 1. sınıf isimler yazıp görüşmeler yaptığı kaydedildi.
Bu adaylar arasında Antonio Conte ve Zinedine Zidane gibi çalıştırıcıların da olduğu ifade edildi.
Gelen haberlere göre Koç, temaslar sırasında isteklerini öğrenip yapabileceklerini iletti. Fenerbahçe'nin imkanlarından bahsetti. Karşılıklı görüş alışverişleri yapıldı.
Koç'un aslında genç bir isim istediği ama yaşanan son gelişmelerin ışığında taraftarı da düşünerek herkesi tatmin edecek bir teknik adam üzerinde durduğu öğrenildi.