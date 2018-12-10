Fenerbahçe hayal kırıklığı yaşattı
15 HAFTADA GEÇEN SEZONUN KAYIPLARINI GEÇTİ
Fenerbahçe, bu sezon 15 haftada kaybettiği puanlarla şimdiden geçen sezonun 34 maçlık periyoduna göre daha fazla puan yitirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonu 72 puanla 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 34 haftada toplam 30 puan yitirmişti. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise 15 haftada 31 puan kaybetti.
GELEN GİDENİ ARATTI
Futbolcu satışında özellikle Josef de Souza ile Giuliano Victor de Paula'dan toplam 22,5 milyon avro kazanan sarı-lacivertliler, yaptığı hamlelerden fayda alamadı. Giden isimlerin yerine 11 futbolcu transferi yapan sarı-lacivertliler, gelir gider dengesinde kar yapmasına rağmen, saha içinde performans olarak geriye gitti.
Yeni transferler Yassine Benzia, İslam Slimani, Diego Reyes, Andre Ayew, Michael Frey, Jailson, Harun Tekin istenen performansları sergileyemedi. Yeni transferlerden genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'e ligde şans gelmezken, Barış Alıcı ise forma şansını iyi değerlendiremedi. Bonservisi elinde olan ve düşük bir maliyete transfer edilen Tolga Ciğerci de sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi.
Ligde 15 haftada tek galibiyeti bulunan son sıradaki Çaykur Rizespor, bu galibiyeti 7. haftada sarı-lacivertli takıma karşı 3-0'la elde etti. Ligde 10. haftada Kadıköy'deki MKE Ankaragücü yenilgisinin (3-1) ardından teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman'la yola devam eden Fenerbahçe, son 5 haftalık periyotta tek galibiyet elde etti.