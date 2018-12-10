Fenerbahçe hayal kırıklığı yaşattı

GELEN GİDENİ ARATTI

Futbolcu satışında özellikle Josef de Souza ile Giuliano Victor de Paula'dan toplam 22,5 milyon avro kazanan sarı-lacivertliler, yaptığı hamlelerden fayda alamadı. Giden isimlerin yerine 11 futbolcu transferi yapan sarı-lacivertliler, gelir gider dengesinde kar yapmasına rağmen, saha içinde performans olarak geriye gitti.