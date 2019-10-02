Fenerbahçe haberi: Mesut Özil gemileri yaktı! Evi bile hazır

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile geçiren ve sezonu 6. sırada bitirerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'nin bu sezonki tek hedefi şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in transferine yönelik gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi. Fenerbahçe haberleri...

2 Ekim 2019 Çarşamba 18:43 Güncelleme: 02.10.2019 19:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





