Fenerbahçe haberi: Mesut Özil gemileri yaktı! Evi bile hazır - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe haberi: Mesut Özil gemileri yaktı! Evi bile hazır

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile geçiren ve sezonu 6. sırada bitirerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'nin bu sezonki tek hedefi şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in transferine yönelik gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili İngiltere'den gelen son haber, Sarı Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecana sebebiyet verdi. Fenerbahçe haberleri...
2 Ekim 2019 Çarşamba 18:43 Güncelleme: 02.10.2019 19:04
Fenerbahçe haberi: Mesut Özil gemileri yaktı! Evi bile hazır

Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı giderek yükseliyor.

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Fenerbahçe haberi: Mesut Özil gemileri yaktı! Evi bile hazır

Bu sezon tam anlamıyla şampiyonluğa kilitlenen sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun transfer planlamasına başlandı.

Fenerbahçe haberi: Mesut Özil gemileri yaktı! Evi bile hazır

Yaz transfer dönemini çok verimli geçiren Fenerbahçeli kurmaylar birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe haberi: Mesut Özil gemileri yaktı! Evi bile hazır

Silbaştan bir kadro kuran sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Mesut Özil'in transferi yüksek sesle konuşulmuştu.

Fenerbahçe haberi: Mesut Özil gemileri yaktı! Evi bile hazır

Öyle ki, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden yıldız futbolcuya binlerce mesaj atarak çağrıda bulunmuştu.

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