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Fenerbahçe haberi: İşte Ersun Yanal'ın yeni sezon 11'i...
Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta alanda ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon 11'i...
13 Ağustos 2019 Salı 08:08
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Oynadığıhazırlık maçlarında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezona sayılı günler kala 11 konusunda sıkıntı yaşıyor.
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Beklenen transferlerin henüz yapılmaması özellikle savunma ve orta alanda teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
Ligin ilk haftasında Gazişehir'i konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaya zoraki bir kadroyla çıkacak.
Teknik direktör Ersun Yanal, takımla 1 hafta çalışacak olan Zanka'yı stoperde oynatacak.