Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe'de savunma bloğunun yaptığı basit hatalar tartışılıyor. Stoperlerin performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal radikal kararlar almaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve Yanal'ın flaş Jailson kararı...

6 Ekim 2019 Pazar 07:51 Güncelleme: 06.10.2019 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





