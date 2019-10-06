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Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı
Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe'de savunma bloğunun yaptığı basit hatalar tartışılıyor. Stoperlerin performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal radikal kararlar almaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve Yanal'ın flaş Jailson kararı...
6 Ekim 2019 Pazar 07:51
Güncelleme: 06.10.2019 07:51
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Fenerbahçe'deJailson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertli takım sezona Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka, Adil Rami ve Okan Turp stoperleri ile başladı.
Sözleşmesi biten Martin Skrtel ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçeli kurmaylar Slovak stoper ile yola devam etmedi.
Sarı-lacivertli takım şu ana kadar Skrtel'in yokluğunu fazlasıyla hissetti.
Süper Lig'de 7 haftada 11 puanı bulunan Fenerbahçe'nin defans hattındaki yetersizlik fazlasıyla göze çarptı.