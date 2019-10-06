Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı

Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kalesinde 7 gol gören Fenerbahçe'de savunma bloğunun yaptığı basit hatalar tartışılıyor. Stoperlerin performansından memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal radikal kararlar almaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve Yanal'ın flaş Jailson kararı...
6 Ekim 2019 Pazar 07:51 Güncelleme: 06.10.2019 07:51
Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı

Fenerbahçe'de Jailson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı

Sarı-lacivertli takım sezona Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka, Adil Rami ve Okan Turp stoperleri ile başladı.

Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı

Sözleşmesi biten Martin Skrtel ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Fenerbahçeli kurmaylar Slovak stoper ile yola devam etmedi.

Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı

Sarı-lacivertli takım şu ana kadar Skrtel'in yokluğunu fazlasıyla hissetti.

Fenerbahçe haberi: Bardağı taşırdı! Ersun Yanal'ın Jailson kararı

Süper Lig'de 7 haftada 11 puanı bulunan Fenerbahçe'nin defans hattındaki yetersizlik fazlasıyla göze çarptı.

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