Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe haberi: Avrupa devi Ozan Tufan için Kadıköy'e geldi! Kariyerinde bir ilk...

Fenerbahçe haberi: Avrupa devi Ozan Tufan için Kadıköy'e geldi! Kariyerinde bir ilk...

Transferin gözde ismi Ozan Tufan için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. İngiltere ve Rusya'dan talipleri olan 25 yaşındaki oyuncuyu Avrupa devi yakın takibe aldı. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçı izleyen yetkililer Ozan için notlar aldı. Yıldız futbolcu galibiyette gösterdiği performansla parmak ısırtırken Süper Lig kariyerinde bir ilke imza attı. İşte Ozan'ı Alanyaspor maçında izleyen takım ve Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis bedeli... Son dakika Fenerbahçe haberleri...