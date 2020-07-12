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Fenerbahçe haberi: Acı tablo! ''Formaya sahip çıkmayanlar..."
Sabah Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdiği yazıda önemli tespitlerde bulundu. Bilgiç, sarı-lacivertli yönetiminin 2 senelik yapılan 'seri acemiliklerin' ardından yeni yol haritası hakkında bir yazı kaleme aldı ve sarı-lacivertli takımda bir isim dışında beklenen saha içi liderinin bulunamadığını ifade etti. İşte o yazı...
12 Temmuz 2020 Pazar 13:28
Güncelleme: 12.07.2020 13:30
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Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'de planlar yapılıyor ya da planlananların olması için son düdük bekleniyor. Başkan Ali Koç'un son açıklamalarından anladığımız bu... Kimlerin gideceği, kimlerin geleceği, hangi fırsatların bekleneceği ve yeni teknik direktörün direktifleri, hep ellerinin altında. Ağustos ayı ile birlikte bugünün planları, yeni sezonun "gerçekleri" olacak.
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İki sezonluk "seri acemiliklerin" ardından, bu kez olanlardan ders çıkardıkları izlenimini de verdiler. Aykut Kocaman ile devam etmedikleri için yanlış yaptıklarını da söyledi Ali Koç, geleceğin planlamasındaki hedeflerini de gösterdi.
İşin iyi tarafı artık sosyal medyadaki heyecanlı cahiller üzerinden kulübü yönetmekten de vazgeçmiş görünüyorlar. "Bakmıyorum" diyor ama Hasan Ali linç edildiğinde hangi hesapların, nasıl ve ne zaman harekete geçtiğinin detaylı bilgisine de sahip olduğunu söylüyor.
İş yapacak ama önce "Kim ne der?" diye soruyor kendine. Halbuki her taraftar en iyisini ister. Bunun için de var olanı ısrarla beğenmez. Yönetici ise şartların en iyisini yapmak zorundadır. Bu farkı anladıklarında da sorunları çok rahat çözecekler.
VEDAT MURIQI FORMÜLÜ Rizespor'da parladı Vedat Muriqi... Okan Buruk'un ona özel kurduğu sistemde önemli bir dişli olduğu gibi, hem oynadı hem oynattı. F.Bahçe'de ise düzen daha farklıydı. Muriqi'e yemeği yapması değil, yemesi için görev alanı ayrıldı. Stoperlerin arasına gömüldü kaldı.