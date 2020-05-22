Fenerbahçe gurbetçi avında! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe gurbetçi avında!

Son dakika Fenerbahçe haberi... Transfer politikasında değişikliğe giderek yerli oyunculara ağırlık veren Fenerbahçe yönetimi, Türkiye'de forma giyen yerli yıldızların yanı sıra Almanya'da top koşturan gurbetçilere de kanca attı. İşte sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı o isimler...
22 Mayıs 2020 Cuma 06:45 Güncelleme: 22.05.2020 06:45
Fenerbahçe gurbetçi avında!

Ekonomik kriz içindeki Fenerbahçe, önümüzdeki sezon ucuz ve gelecek vadeden yıldız adaylarını kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe gurbetçi avında!

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç da geçen hafta yaptığı açıklamada, transferde yerli oyuncularla ilgilendiklerini söylemişti.

Fenerbahçe gurbetçi avında!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ismi radarına aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe gurbetçi avında!

İLK HEDEF MUHAMMED KİPRİT

Gelen bilgilere göre yönetimin ilk hedefi Hertha Berlin'li Muhammed Kiprit.

Fenerbahçe gurbetçi avında!

21 MAÇTA 16 GOL ATTI

U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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