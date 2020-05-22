Son dakika Fenerbahçe haberi... Transfer politikasında değişikliğe giderek yerli oyunculara ağırlık veren Fenerbahçe yönetimi, Türkiye'de forma giyen yerli yıldızların yanı sıra Almanya'da top koşturan gurbetçilere de kanca attı. İşte sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı o isimler...
22 Mayıs 2020 Cuma 06:45
Güncelleme: 22.05.2020 06:45
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Ekonomik kriz içindeki Fenerbahçe, önümüzdeki sezon ucuz ve gelecek vadeden yıldız adaylarını kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
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Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç da geçen hafta yaptığı açıklamada, transferde yerli oyuncularla ilgilendiklerini söylemişti.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ismi radarına aldığı ortaya çıktı.
İLK HEDEF MUHAMMED KİPRİT
Gelen bilgilere göre yönetimin ilk hedefi Hertha Berlin'li Muhammed Kiprit.
21 MAÇTA 16 GOL ATTI
U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.