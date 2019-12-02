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Fenerbahçe gözünü kararttı! İşte mevki mevki transfer listesi
Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Sivasspor'un 5 puan gerisine düştü. Şampiyonluk özlemini bu sezon dindirmekte kararlı olan sarı-lacivertliler, ocak ayı için adeta 'transfer şov'a hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte çalışmalarını sürdüren sportif direktör Damien Comolli'nin ara transfer dönemi için takıma katmayı planladığı isimler de ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin mevki mevki transfer listesi...
2 Aralık 2019 Pazartesi 09:48
Güncelleme: 02.12.2019 09:48
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Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi...
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Şampiyonluk hasretini bu yıl kesin olarak sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, adeta gözünü kararttı.
Sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına start verdi...
Ocak ayında hareketli günler geçirmesi beklenen Fenerbahçe, ocak transfer dönemi için FFP anlaşmasını yok saymadan transfer yapmak zorunda.
Fenerbahçe'nin bu nedenle, Comolli'nin de dediği gibi 'Transferde yaratıcı' olması şart.