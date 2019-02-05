Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği öğrenilen 2 yıldız isim için girişimlerin devam edeceği bu futbolcular için yönetimin yüksek ücret dışında imza parası vermeyi taahhüd ettiği de gelen haberler arasında. Ayrıntılar şöyle;