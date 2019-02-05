Fenerbahçe gözünü kararttı! İki dünya yıldızı daha...
Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle birlikte yaptığı çıkışla dikkat çeken Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un "Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı biziz" sözünün açılımı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
5 Şubat 2019 Salı, 10:19:02
Güncelleme: 10:26:24
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Fenerbahçe'de şampiyonluğa oynayacak kadronun temelleri hazır... Yeni yıldızlar için düğmeye basıldı. İşte dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı projeye dair detaylar ve o isimler:
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Takvim'de yer alan habere göre; sportif direktör Comolli'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki dünya yıldızının menajerleriyle görüşme sağladı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği öğrenilen 2 yıldız isim için girişimlerin devam edeceği bu futbolcular için yönetimin yüksek ücret dışında imza parası vermeyi taahhüd ettiği de gelen haberler arasında. Ayrıntılar şöyle;
AYEW KALMAZSA KANAT DA ALINACAK Bu iki yıldız isimle nokta atış yapmayı planlayan Fenerbahçe, Ayew'in opsiyon hakkının kullanılıp kullanılmamasına göre kanat transferi için de tavrını belirleyecek. Ayew kalırsa kanat oyuncusu alınmayacak.
NEUSTADTER TEKLİF BEKLİYOR Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Neustadter'e yönetimden henüz bir teklif gelmedi. Kulübe yakın kaynaklar Rus stoperin Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtiyor.