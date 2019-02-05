Fenerbahçe gözünü kararttı! İki dünya yıldızı daha... - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe gözünü kararttı! İki dünya yıldızı daha...

Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle birlikte yaptığı çıkışla dikkat çeken Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un "Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı biziz" sözünün açılımı yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
5 Şubat 2019 Salı, 10:19:02 Güncelleme: 10:26:24
Fenerbahçe gözünü kararttı! İki dünya yıldızı daha...

Fenerbahçe'de şampiyonluğa oynayacak kadronun temelleri hazır... Yeni yıldızlar için düğmeye basıldı. İşte dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı projeye dair detaylar ve o isimler:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe gözünü kararttı! İki dünya yıldızı daha...

Takvim'de yer alan habere göre; sportif direktör Comolli'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki dünya yıldızının menajerleriyle görüşme sağladı.

Fenerbahçe gözünü kararttı! İki dünya yıldızı daha...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği öğrenilen 2 yıldız isim için girişimlerin devam edeceği bu futbolcular için yönetimin yüksek ücret dışında imza parası vermeyi taahhüd ettiği de gelen haberler arasında. Ayrıntılar şöyle;

Fenerbahçe gözünü kararttı! İki dünya yıldızı daha...

AYEW KALMAZSA KANAT DA ALINACAK
Bu iki yıldız isimle nokta atış yapmayı planlayan Fenerbahçe, Ayew'in opsiyon hakkının kullanılıp kullanılmamasına göre kanat transferi için de tavrını belirleyecek. Ayew kalırsa kanat oyuncusu alınmayacak.

Fenerbahçe gözünü kararttı! İki dünya yıldızı daha...

NEUSTADTER TEKLİF BEKLİYOR
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Neustadter'e yönetimden henüz bir teklif gelmedi. Kulübe yakın kaynaklar Rus stoperin Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN