Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Sezon öncesi özel bir turnuva olan Audi Cup'ta mücadele eden ve başarısız iki maçı geride bırakan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal takımdaki eksikleri belirledi. Buna göre transferde düğmeye basan Fenerbahçeli kurmaylar 1'i dünya yıldızı olmak üzere 3 transferi birden İstanbul'a getirecek. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
2 Ağustos 2019 Cuma 07:08
Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor...

Bayern Münih hezimeti sonrası transferde işi sıkı tutan Fenerbahçe, listesindeki isimlere imza attırmak için temasları hızlandırdı.

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Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup sonrası takımdaki eksiklikleri daha net gördüğü ve yönetimle bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor...

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor...

Süper Lig'in başlamasına 3 haftadan az bir süre kaldığının farkında olan Fenerbahçeli kurmaylar elini çabuk tutacak.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe 1'i dünya yıldızı olmak üzere 3 bomba birden patlatarak taraftarı şampiyonluk havasına sokacak.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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