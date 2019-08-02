Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Sezon öncesi özel bir turnuva olan Audi Cup'ta mücadele eden ve başarısız iki maçı geride bırakan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal takımdaki eksikleri belirledi. Buna göre transferde düğmeye basan Fenerbahçeli kurmaylar 1'i dünya yıldızı olmak üzere 3 transferi birden İstanbul'a getirecek. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

2 Ağustos 2019 Cuma 07:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





