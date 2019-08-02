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Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 transfer İstanbul'a geliyor...
Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Sezon öncesi özel bir turnuva olan Audi Cup'ta mücadele eden ve başarısız iki maçı geride bırakan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal takımdaki eksikleri belirledi. Buna göre transferde düğmeye basan Fenerbahçeli kurmaylar 1'i dünya yıldızı olmak üzere 3 transferi birden İstanbul'a getirecek. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
2 Ağustos 2019 Cuma 07:08
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Bayern Münih hezimeti sonrası transferde işi sıkı tutan Fenerbahçe, listesindeki isimlere imza attırmak için temasları hızlandırdı.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup sonrası takımdaki eksiklikleri daha net gördüğü ve yönetimle bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.
Süper Lig'in başlamasına 3 haftadan az bir süre kaldığının farkında olan Fenerbahçeli kurmaylar elini çabuk tutacak.
Fenerbahçe 1'i dünya yıldızı olmak üzere 3 bomba birden patlatarak taraftarı şampiyonluk havasına sokacak.