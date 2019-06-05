Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 yıldız birden...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Sportif direktör Damien Comolli her saniyemi transfere ayırıyorum demişti. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak kadronun kurulmasını isteyen Fenerbahçe taraftarı takıma yapılacak olan transferleri merak ediyor ve araştırıyor. Takıma katılacak oyuncuları ince eleyip sık dokuyan Fransız futbol adamı Comolli aradığı 2 yıldızı buldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...
5 Haziran 2019 Çarşamba 19:20
Güncelleme: 05.06.2019 19:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Transfere hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kollarını sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar birçok oyuncu ile temas halinde.
Yurt içi ve yurt dışındaki oyuncularla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonki hataları tekrarlamak istemiyor.
Slimani, Benzia, Frey ve Ayew gibi transferlerle hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçeli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Fransız sportif direktör Damien Comolli, görüşmelerini Ersun Yanal'ın transfer listesine göre şekillendirdi.