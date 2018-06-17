Fenerbahçe gol makinesi Bas Dost'u getiriyor!

MARCO VAN GİNKEL DE GÜNDEMDE

Damien Comolli bir yandan da geçen sezonu PSV Eindhoven'da kiralık olarak geçiren Marco van Ginkel ile temas halinde. Phillip Cocu'nun Hollanda ekibindeki sisteminin en önemli oyuncusu olan 25 yaşındaki futbolcu, orta alanda hem defansif hem de ofansif görev yapabiliyor.