Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının sineması

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçtaki önemli pozisyonları ve tehlikeli anları siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının sineması...

7 Aralık 2019 Cumartesi 07:33 Güncelleme: 07.12.2019 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





