Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maçtaki önemli pozisyonları ve tehlikeli anları siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının sineması...
7 Aralık 2019 Cumartesi 07:33
Güncelleme: 07.12.2019 07:33
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GOL! 8 Hızlı gelişen atakta Serdar'dan seken topu önünde bulan Sio, düzgün vuruşuyla ağları sarstı: 0-1.
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15 İsla'nın sağdan çevirdiği topta Muriç kale ağzında ıska geçti. Ardından Rodrigues golü kaçırdı.
GOL! 23 İsla'nın sağdan çevirdiği topta müsait durumda kafayı vuran Muriç, takımına beraberliği getirdi: 1-1.
GOL! 32 Kruse'nin pasıyla topla buluşan Gustavo, çok uzaklardan yaptığı sert vuruşla nefis bir gol atıyor: 2-1.
35 Rodrigues'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre, vuruşunda Ertaç'ı geçmeyi başaramadı.