Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ı ise 3-0'la geçti.