Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - Galeri - Fotomaç
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının önünde Feyenoord ile karşılaşıyor. Maça dair tüm ayrıntılar haberimizde.
    20 Temmuz 2018 Cuma, 10:19:15 Güncelleme: 10:29:26
    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında yarın sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'la hazırlık maçı yapacak.

    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ı ise 3-0'la geçti.

    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Fenerbahçe, yeni sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını 21 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda Feyenoord'la oynayacak. Maç SmartSpor'dan naklen yayınlanacak.

    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Yeniler taraftarın önünde

    Fenerbahçe'ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak basacak.

    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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    Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli takımla ilk kez boy gösterecek.

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