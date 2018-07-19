Bir yandan ekonomik sıkıntılar bir yandan da UEFA anlaşması nedeniyle transferde çok zorlanan Fenerbahçe, Yannick Bolasie için bastırıyor. Sarı-Lacivertliler, Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Kongolu kanatforvetle pazarlıklarını yoğun şekilre sürdürüyor.

