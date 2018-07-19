Fenerbahçe Evertonun kanat forveti Yannick Bolasieyi bitiriyor - Galeri - Fotomaç
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolasie'yi bitiriyor

    19 Temmuz 2018 Perşembe, 00:14:59 Güncelleme: 01:46:33
    Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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    Fenerbahçe Evertonun kanat forveti Yannick Bolassieyi bitiriyor

    Nabil Dirar'la yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli yönetim, Phillip Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Yannick Bolasie için mesai harcıyor

    Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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    Fenerbahçe Evertonun kanat forveti Yannick Bolassieyi bitiriyor

    İngiliz kulübü teklifi kabul etti... Comollı, Kongo'lu yıldızla masada

    Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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    Fenerbahçe Evertonun kanat forveti Yannick Bolassieyi bitiriyor

    UEFA anlaşması nedeniyle kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe, 3 milyon Euro'luk teklifi ile Everton'ı ikna etmeyi başardı. Yöneticiler 4 milyon Euro tiesyen Bolasie'yle anlaşma zemini arıyor

    Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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    Fenerbahçe Evertonun kanat forveti Yannick Bolassieyi bitiriyor

    Bir yandan ekonomik sıkıntılar bir yandan da UEFA anlaşması nedeniyle transferde çok zorlanan Fenerbahçe, Yannick Bolasie için bastırıyor. Sarı-Lacivertliler, Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Kongolu kanatforvetle pazarlıklarını yoğun şekilre sürdürüyor.

    Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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    Fenerbahçe Evertonun kanat forveti Yannick Bolassieyi bitiriyor

    YOĞUN MESAİ
    Everton kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli şimdi de Bolasie'yi iknaya çalışıyor.

    Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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    • 7
    Fenerbahçe Evertonun kanat forveti Yannick Bolassieyi bitiriyor

    ARADAKİ FARK 1 MİLYON
    Alınan bilgilere göre 29 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe'den 4 milyon Euro garanti ücret istiyor. Bu rakamı çok bulan Sarı-Lacivertli yönetim ise son olarak 3 milyon Euro'luk teklif sundu.

    Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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    • 7
    Fenerbahçe Evertonun kanat forveti Yannick Bolassieyi bitiriyor

    YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK
    Cocu'nun 4-3-3 sistemine çok uygun olan Bolasie'yi mutlaka transfer etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi bu hafta içinde Kongolu yıldızla yeni bir görüşme yapıp anlaşma zemini arayacak. (TAKVİM)

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