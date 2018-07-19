Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolasie'yi bitiriyor
19 Temmuz 2018 Perşembe, 00:14:59
Güncelleme: 01:46:33
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Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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Nabil Dirar'la yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli yönetim, Phillip Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Yannick Bolasie için mesai harcıyor
Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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İngiliz kulübü teklifi kabul etti... Comollı, Kongo'lu yıldızla masada
Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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UEFA anlaşması nedeniyle kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe, 3 milyon Euro'luk teklifi ile Everton'ı ikna etmeyi başardı. Yöneticiler 4 milyon Euro tiesyen Bolasie'yle anlaşma zemini arıyor
Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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Biryandan ekonomik sıkıntılar bir yandan da UEFA anlaşması nedeniyle transferde çok zorlanan Fenerbahçe, Yannick Bolasie için bastırıyor. Sarı-Lacivertliler, Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Kongolu kanatforvetle pazarlıklarını yoğun şekilre sürdürüyor.
Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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YOĞUN MESAİ
Everton kulübüne 1 yıllık kiralamateklifi yapanFenerbahçe'nin 3milyon Euro'ya anlaşmasağladığı öğrenildi.Sportif direktörDamienComollişimdi de Bolasie'yiiknayaçalışıyor.
Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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ARADAKİ FARK 1 MİLYON
Alınan bilgilere göre 29 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe'den 4 milyonEuro garanti ücret istiyor. Bu rakamı çok bulan Sarı-Lacivertli yönetim ise son olarak 3 milyon Euro'luk teklif sundu.
Fenerbahçe Everton'un kanat forveti Yannick Bolassie'yi bitiriyor
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YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK
Cocu'nun 4-3-3sistemine çok uygunolan Bolasie'yi mutlakatransfer etmekisteyen Fenerbahçeyönetimi bu haftaiçinde Kongolu yıldızlayeni bir görüşmeyapıp anlaşmazemini arayacak. (TAKVİM)