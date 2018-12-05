Fenerbahçe Ersun Yanalla görüştü! - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe Ersun Yanal'la görüştü!

Phillip Cocu'yla yollarını ayıran sonrasında ise Hollandalı'nın yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden Fenrebahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü. Ersun Yanal daha önce 2013-14 sezonunda sarı-lacivertli kulüpte 408 gün görev yapmış ve Fenerbahçe, Yanal döneminde 19. şampiyonluğunu elde etmişti.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:26:21 Güncelleme: 17:25:54
Fenerbahçe Ersun Yanalla görüştü!

Sezona Phillip Cocu yönetiminde başlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından lige de tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, Hollandalı ile yollarını ayırmıştı.

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Fenerbahçe Ersun Yanalla görüştü!

Sonrasında yola Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman'la devam eden Fenerbahçe'de kötü gidişat sona ermeyince teknik direktör konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Ersun Yanalla görüştü!

Sarı-lacivertli yönetim ile Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal arasında daha önce olduğu gibi bugün yeniden görüşme gerçekleşti.

Fenerbahçe Ersun Yanalla görüştü!

Habertürk'ün haberine göre taraflar arasında yapılan görüşmenin henüz bir sonuca bağlanmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe Ersun Yanalla görüştü!

Fenerbahçe'de üç yıllık Aykut Kocaman döneminin ardından 2013-14 sezonu öncesinde takımın başına geçen Ersun Yanal, sadece Süper Lig kulvarında mücadele eden sarı-lacivertli takıma 19. lig şampiyonluğunu kazandırmıştı.

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