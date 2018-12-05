Fenerbahçe Ersun Yanalla görüştü!

Phillip Cocu'yla yollarını ayıran sonrasında ise Hollandalı'nın yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden Fenrebahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü. Ersun Yanal daha önce 2013-14 sezonunda sarı-lacivertli kulüpte 408 gün görev yapmış ve Fenerbahçe, Yanal döneminde 19. şampiyonluğunu elde etmişti.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:26:21
Güncelleme: 17:25:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezona Phillip Cocu yönetiminde başlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından lige de tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, Hollandalı ile yollarını ayırmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sonrasında yola Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman'la devam eden Fenerbahçe'de kötü gidişat sona ermeyince teknik direktör konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli yönetim ile Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal arasında daha önce olduğu gibi bugün yeniden görüşme gerçekleşti.
Habertürk'ün haberine göre taraflar arasında yapılan görüşmenin henüz bir sonuca bağlanmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de üç yıllık Aykut Kocaman döneminin ardından 2013-14 sezonu öncesinde takımın başına geçen Ersun Yanal, sadece Süper Lig kulvarında mücadele eden sarı-lacivertli takıma 19. lig şampiyonluğunu kazandırmıştı.