Fenerbahçe Ersun Yanalla görüştü!

Fenerbahçe Ersun Yanal'la görüştü!

Phillip Cocu'yla yollarını ayıran sonrasında ise Hollandalı'nın yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden Fenrebahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü. Ersun Yanal daha önce 2013-14 sezonunda sarı-lacivertli kulüpte 408 gün görev yapmış ve Fenerbahçe, Yanal döneminde 19. şampiyonluğunu elde etmişti.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:26:21 Güncelleme: 17:25:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





