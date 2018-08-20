Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu. - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.

    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:30:07 Güncelleme: 11:34:10
    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.
    • 1
    • 18
    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.

    Baş Antrenör - Zeljko Obradovic

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.
    • 2
    • 18
    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.

    Efe Ergi Tırpancı - 3

    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.
    • 3
    • 18
    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.

    Nicolo Melli - 4

    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.
    • 4
    • 18
    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.

    Barış Hersek - 5

    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.
    • 5
    • 18
    Fenerbahçe Erkek Basket takımının kadrosu belli oldu.

    Ahmet Can Duran - 9

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