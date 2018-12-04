Fenerbahçe eridi! İşte şaşırtan istatistik... - Fotomaç
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Fenerbahçe eridi! İşte şaşırtan istatistik...

Tarihinin en kötü sezon performansını gösteren Fenerbahçe, ligin 2 puanlı oynandığı dönemlerde bile şu ankinden daha fazla puan toplamıştı.
4 Aralık 2018 Salı 21:01 Güncelleme: 05.12.2018 07:56
Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...
Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...

Süper Lig tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, ligin 18 takımla oynandığı 30 sezonda, henüz devrenin bitimine 3 maç kalmasına rağmen en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

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Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...
Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...

Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak başarısızlık istatistiklerine bir yenisini daha ekleyen Kanarya, ilk 14 haftada 28 puan kaybedip 14 puanda kaldı.

Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...
Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...

Fenerbahçe, devrenin son 3 maçında galip gelse bile, tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemekten kurtulamayacak.

Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...
Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...

Fenerbahçe, galibiyete 2 puan verilen sistemin olduğu 18 takımlı lig dönemlerinde bile hiç bu kadar kötü bir ilk yarı geçirmemişti.

Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...
Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemlerde ilk yarılarında 1963-64, 1983-84 ve 1984-85'te 24'er, 1982-83'te de 27 puan elde etmişti.

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