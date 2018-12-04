Fenerbahçe eridi! İşte şaşırtan istatistik... - Fotomaç
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Fenerbahçe eridi! İşte şaşırtan istatistik...
Tarihinin en kötü sezon performansını gösteren Fenerbahçe, ligin 2 puanlı oynandığı dönemlerde bile şu ankinden daha fazla puan toplamıştı.
4 Aralık 2018 Salı 21:01
Güncelleme: 05.12.2018 07:56
Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...
Süper Lig tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, ligin 18 takımla oynandığı 30 sezonda, henüz devrenin bitimine 3 maç kalmasına rağmen en kötü ilk yarı performansını sergiledi.
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Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...
Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak başarısızlık istatistiklerine bir yenisini daha ekleyen Kanarya, ilk 14 haftada 28 puan kaybedip 14 puanda kaldı.
Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...
Fenerbahçe, devrenin son 3 maçında galip gelse bile, tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemekten kurtulamayacak.
Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...
Fenerbahçe, galibiyete 2 puan verilen sistemin olduğu 18 takımlı lig dönemlerinde bile hiç bu kadar kötü bir ilk yarı geçirmemişti.
Fenerbahçe eridi! İşte şaşıtan istatistik...
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemlerde ilk yarılarında 1963-64, 1983-84 ve 1984-85'te 24'er, 1982-83'te de 27 puan elde etmişti.