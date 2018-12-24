Fenerbahçe Emre Kılınç’ın peşinde

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yerli transfer için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı - lacivertli ekipte ilk hedef, Sivasspor'un öne çıkan ismi Emre Kılınç.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 11:04:58
Güncelleme: 11:07:19
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Fenerbahçe devre arası için gaza basarken, ilk olarak Türkiye'den transferlerin bir an önce bitirilmesi için çaba sarf ediliyor.
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En az 3 transfer yapacak olan sarı lacivertlilerde kanat oyuncusu için favori isim ise Sivasspor'un parlayan yıldızı Emre Kılınç.
SERBEST KALMA BEDELİ 2.5 MİLYON EURO 24 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, 2.5 milyon Euro olan serbest kalma bedelini aşağıya çekmek için kırmızı-beyazlı yönetime takas teklifi de yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, bu konuda Sivasspor'a Aatif, Dirar, Ozan isimlerini sunarken, Sivasspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.
Fenerbahçe, Sivasspor'un bu teklife yanaşmaması durumunda ise direkt serbest kalma bedelini ödeyebilir.
Boluspor altyapısından yetişen Emre, üç sezondur Sivasspor forması giyiyor. Kariyeri boyunca çıktığı 206 maçta 35 gol atıp, 48 de asist yaptı.