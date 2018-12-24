Fenerbahçe Emre Kılınç’ın peşinde - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Fenerbahçe Emre Kılınç’ın peşinde

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yerli transfer için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı - lacivertli ekipte ilk hedef, Sivasspor'un öne çıkan ismi Emre Kılınç.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 11:04:58 Güncelleme: 11:07:19
Fenerbahçe Emre Kılınç’ın peşinde

Fenerbahçe devre arası için gaza basarken, ilk olarak Türkiye'den transferlerin bir an önce bitirilmesi için çaba sarf ediliyor.

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Fenerbahçe Emre Kılınç’ın peşinde

En az 3 transfer yapacak olan sarı lacivertlilerde kanat oyuncusu için favori isim ise Sivasspor'un parlayan yıldızı Emre Kılınç.

Fenerbahçe Emre Kılınç’ın peşinde

SERBEST KALMA BEDELİ 2.5 MİLYON EURO
24 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, 2.5 milyon Euro olan serbest kalma bedelini aşağıya çekmek için kırmızı-beyazlı yönetime takas teklifi de yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Emre Kılınç’ın peşinde

Fenerbahçe, bu konuda Sivasspor'a Aatif, Dirar, Ozan isimlerini sunarken, Sivasspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

Fenerbahçe Emre Kılınç’ın peşinde

Fenerbahçe, Sivasspor'un bu teklife yanaşmaması durumunda ise direkt serbest kalma bedelini ödeyebilir.

Fenerbahçe Emre Kılınç’ın peşinde

Boluspor altyapısından yetişen Emre, üç sezondur Sivasspor forması giyiyor. Kariyeri boyunca çıktığı 206 maçta 35 gol atıp, 48 de asist yaptı.

Fenerbahçe Emre Kılınç’ın peşinde
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